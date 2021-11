La Juve di Allegri cade ancora: esulta Gasperini, fischi allo Stadium

È arrivato al triplice fischio finale il big match tra Juve e Atalanta: un Duvan Zapata inarrestabile trascina la Dea.

Un big match ad alta intensità quello giocato questo pomeriggio tra Juventus e Atalanta. La Vecchia Signora ha ospitato all’Allianz Stadium di Torino una Dea che ormai si consolida come grande squadra all’interno della Serie A e non solo. Non un momento particolarmente facile per i bianconeri che, oltre alla brutta esperienza della Champions League, non stanno vivendo un buon momento neppure all’interno della società e in campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve-Atalanta: Zapata trascina la Dea contro la Vecchia Signora

Ancora una volta, soprattutto in questa stagione di Serie A, Duvan Zapata dimostra di essere un uomo fondamentale tra le fila della squadra di Gasperini. Al 28′, infatti, dopo un errore commesso a centrocampo da Morata, la palla arriva direttamente sui piedi di Djimsiti che manda in porta il colombiano: con un destro potente dal centro dell’area spiazza Szczesny che nulla può per evitare il gol.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ancora una notizia pessima: il top si fa male e va fuori

Allegri perde anche Chiesa e McKennie a gara in corso ma prova comunque il tutto per tutto. Specialmente cercando di sfruttare i sei minuti di recupero concessi dall’arbitro, concessi anche a causa degli interventi dello staff medico. Morata non prende bene la decisione che il tecnico ha preso di sostituirlo e si comprende da qui tutto il nervosismo. L’Atalanta si chiude in un muro e il sinistro di Dybala, su una punizione finale, viene fermato solo dalla traversa. La gara termina così sul risultato di 0-1 a favore degli uomini di Gasperini.

Serie A, la classifica attuale

Napoli 32, Milan 32, Inter 28, Atalanta 28*, Fiorentina* 21, Roma 22, Lazio 21, Juventus 21*, Verona* 19, Empoli* 19, Bologna 18, Torino 17, Sassuolo 15, Sampdoria* 15, Venezia 15, Udinese 14, Spezia 11, Genoa 9, Cagliari 8, Salernitana 8

Una partita in più=*