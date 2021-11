“Lo spettro aleggia sulla Serie A”: riforma e calendario, che sta succedendo

C’è un clima d’incertezza nelle stanze della Lega Serie A, il governo del calcio italiano, lo spettro del commissario ad acta aleggia sul presidente Dal Pino.

Il Consiglio Federale ha scelto una strada contro l’immobilismo, ha deciso ieri di cambiare il quorum costitutivo e deliberativo delle assemblee. Basterà la maggioranza semplice degli aventi diritto ma c’è l’opposizione di Lotito.

C’è un rischio concreto per la Lega Serie A, “uno spettro”, come definito dal ‘Corriere della Sera’: nel caso in cui non venisse recepita la delibera del Consiglio Federale, sarebbe automatico il commissario ad acta, rimuovendo così il governo di Paolo Dal Pino.

Ieri il Consiglio di Lega intanto ha approvato l’apertura di una sede a New York, sulla Fifth Avenue, con Charlie Stillitano come riferimento.

Il Mondiale rende complesso il calendario: si decide in Assemblea di Lega Serie A

Il Consiglio di Lega ha rimandato tutto all’assemblea plenaria riguardo al calendario della stagione 2022-23, la prossima che è condizionata dal Mondiale.

Il torneo invernale in Qatar rende complicata l’organizzazione del calendario. C’è l’ipotesi concreta che la Serie A possa iniziare nel weekend del 13-14 agosto, più probabile che questa data che il fine settimana successivo.

Si è discusso anche di far ripartire il campionato otto giorni dopo la finale del Mondiale, il 26 dicembre, ma sembra che prevalga la linea che rimanda tutto al 5 gennaio 2023 per consentire ai giocatori impegnati al Mondiale di recuperare le energie.

I giorni di stop sarebbero circa cinquanta per il Mondiale, ovviamente tutto ciò fa slittare la fine del campionato di serie A. S’arriverebbe a giugno, da capire se l’ultima giornata sarà programmata il 4-5 o l’11-12. Non sarebbe una novità assoluta, il Covid-19 e il lockdown spinsero la serie A in piena estate nel 2020, terminò ad agosto.