Milan, l’infortunio di Giroud obbliga il club: pronto il nuovo attaccante

Continua l’emergenza in attacco nel Milan. Gli infortuni di Rebic e Giroud preoccupano Pioli, il club rossonero lancia Pellegri.

Il Milan continua a far bene in campionato ed è tornato in lotta per la qualificazione agli Ottavi di Champions League. Nonostante ciò il tecnico Stefano Pioli è costantemente alle prese con problemi in infermeria, soprattutto nel reparto offensivo.

Dopo gli stop di Rebic ed i piccoli fastidi fisici per Rafael Leao (domani comunque a disposizione) Pioli ha perso anche Olivier Giroud, ko a causa di un infortunio nel match contro l’Atletico Madrid.

Milan, le parole di Stefano Pioli su Pellegri

Nel corso della conferenza stampa odierna il tecnico rossonero Stefano Pioli ha avuto parole importanti per il giovane talento rossonero Pietro Pellegri. Il giocatore è in prestito dal Monaco, ma non ha avuto ancora la chance di mettersi in mostra (eccetto per qualche minuto) e Pioli ha speso belle parole in vista del match di domani contro il Torino:

“Pellegri? Si farà trovare pronto, fisicamente sta bene e si è sempre allenato. Ha avuto qualche piccolo acciacco ma l’ha superato. È un ragazzo intelligente, quando sarà il momento si farà trovare pronto”.