L’Inter di Inzaghi passa a Venezia: la vetta è sempre più vicina

Da pochi minuti minuti è terminata la gara tra il Venezia e l’Inter con il risultato di 0-2 a favore dei nerazzurri.

L’Inter attacca sin dal primo minuto. La prima conclusione pericolosa dei nerazzurri avviene al 14′ con Dzeko sul primo palo: attento Romero. Per i primi trenta minuti è un monologo della squadra di Simone Inzaghi, che passa in vantaggio con un tiro dalla distanza di Calhanoglu al 34′. Trascorrono tre minuti e il team meneghino va vicino al raddoppio con un colpo di testa di Perisic, che termina di poco fuori.

Venezia-Inter, Calhanoglu e Lautaro Martinez regalano i tre punti a Simone Inzaghi

Al 39′ c’è il primo squillo del Venezia con la conclusione di Aramu: bravo Handanovic a respingere in corner. La ripresa comincia sempre con un tiro del giocatore veneto che va di poco a lato. Al 54′ ci prova ancora Dzeko: para ancora Romero. Al 61′ l’Inter sfiora il secondo gol con il colpo di testa di Skriniar, ma Haps salva sulla linea.

Al 69′ si rinnova il duello tra Dzeko e Romero, vinto sempre dall’argentino che respinge in uscita il tentativo dell’ex Roma. Il Venezia ci prova, ma è l’Inter ad avere più di un’occasione per chiudere la gara prima con Barella e poi con Dimarco. Dopo le chances di Lautaro e Vecino, la gara si chiude con il rigore segnato dall’argentino per un fallo di mano di Haps.

Serie A, la classifica attuale

Napoli 32, Milan 32, Inter 31*, Atalanta 28*, Fiorentina* 21, Roma 22, Lazio 21, Juventus 21*, Verona* 19, Empoli* 19, Bologna 18, Torino 17, Sassuolo 15, Sampdoria* 15, Venezia 15*, Udinese 14, Spezia 11, Genoa 9, Cagliari 8, Salernitana 8

Una partita in più=*