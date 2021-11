“Dovrò star fermo per…”: Juventus, l’annuncio di Chiesa gela tutti

Chiesa e McKennie sono stati costretti ad uscire contro l’Atalanta. La Juventus dovrà fare a meno dei due calciatori per un po’.

La Juventus ha perso 0-1 contro l’Atalanta ieri sera. La squadra di Gasperini ha vinto con merito il match dell‘Allianz Stadium. I bianconeri hanno avuto un sussulto solo nei venti minuti finali, dove Dybala ha colpito anche la traversa su calcio di punizione nei minuti di recupero.

Dopo la batosta contro il Chelsea in Champions League, il risultato di ieri ha certificato la crisi profonda che sta vivendo la ‘Vecchia Signora’. La Juventus ha adesso ben sette punti di svantaggio dal quarto posto. La gara contro l’Atalanta non ha portato solo la sconfitta, ma anche gli infortuni di Chiesa e McKennie.

Juventus, Chiesa ad un tifoso bianconero: “Dovrò stare fermo per un po’”

L’americano ha riportato una distorsione al ginocchio destro, mentre l‘ex Fiorentina ha avuto un problema al flessore della coscia sinistra. I due calciatori in mattinata hanno svolto degli esami aper accertare le loro condizioni. Le prime notizie non fanno pensare ad un recupero celere per i due bianconeri.

Come quanto riportato da ‘Juventusnews24.com’, Chiesa all’esterno del J Medical ha risposto così ad un tifoso: “Quanto starò fuori? Dovrò stare fermo per un po’”. Si attendono nelle prossime ore gli esiti degli esami svolti questa mattina. Allegri ha bisogno dei suoi uomini migliori per cercare di recuperare in classifica.