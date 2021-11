Il PSG reagisce, ma per Donnarumma è un’altra giornata no

E’ terminata la gara tra il Saint Etienne e il PSG con il risultato di 1-3 a per i parigini. Donnarumma è stato criticato per il gol subito.

La gara inizia con il gol di Neymar annullato dal VAR per il fuorigioco del brasiliano. Green è bravo a salvare su Mbappé al 13‘. Al 23′ il Saint Etienne passa in vantaggio grazie a Bouanga, bravo a precipatarsi sulla non impeccabile respinta di Donnarumma sul tiro di Kolodziejczak.

Il PSG vince grazie Marquinhos e Di Maria, ma ci sono critiche per Donnarumma

Al 41′ Mbappé sfiora di nuovo il gol. Al 45′ Kolodziejczak viene espulso. Dopo sette minuti c’è il pareggio del PSG di Marquinhos su un calcio di punizione battuto da Messi. Dopo il tentativo dell’ex Barcellona ad inizio ripresa, il Saint Etienne è pericoloso sempre con Bouanga.

Dopo le occasioni per Messi e Mbappé, Di Maria porta in vantaggio il PSG al 72′ con una conclusione di destro. Neymar nei minuti finali è costretto ad uscire in lacrime per un infortunio alla caviglia. La sfida termina con la doppietta di Marquinhos, sempre su assist di Messi. Donnarumma è stato molto criticato dai suoi tifosi per l’errore sul gol subito.