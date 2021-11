Vidal, che disastro: furto in casa, maxi bottino per i ladri

Serata terribile per Arturo Vidal dopo il derby di Milano: maxi furto nella sua residenza a Como. Hanno portato via anche una Mercedes.

Non c’è tregua per i calciatori dell’Inter. Ai grandi successi in campo non sta corrispondendo la medesima serenità fuori. Lo sa bene Arturo Vidal, centrocampista cileno nerazzurro, il quale è stato vittima di un pesante furto nella sua residenza nel comasco.

Inter, furto per Vidal nella sua residenza a Como: il bottino dei ladri

Come racconta ‘La Provincia di Como’, la casa del calciatore, situato sulla collina di San Fermo nel ‘Villaggio del Sole’, è stata praticamente svaligiata lo scorso 7 novembre mentre Vidal prendeva parte al derby di San Siro tra Milan e Inter. Il furto è avvenuto tra le 20:45 e le 21:25. Una mezz’ora durante la quale i malviventi sono riusciti a racimolare un incredibile bottino.

Arturo Vidal ha nel suo cortile una Ferrari 448 Spider, una Brabus Amg G700 nera, un fuoristrada della Mercedes del valore di 400mila euro, una Volvo XC90, la Panda 4×4 color verde chiaro e una vecchia Panda. I ladri avrebbero voluto portare via la Ferrari, ma non ci sono riusciti quindi si sono soffermati sulla Mercedes, che hanno rubato. Poi hanno spaccato i vetri e messo sottosopra l’abitazione, portando via sia oggetti d’oro che gioielli, per un totale precisamente non ancora stimato ma piuttosto ingente. In azione i carabinieri di Rebbio, dopo la denuncia del calciatore. Il nucleo sta investigando non soltanto sul furto subito da Vidal ma anche su un anomalo diffondersi di episodi uguali anche per altri abitanti della stessa zona.