Pallone d’Oro, clamoroso Ronaldo: “Inammissibile, ha mentito…”

Poche ore prima dell’assegnazione del Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo ha risposto duramente al giornalista Pascal Ferré.

E’ la serata dell‘assegnazione del Pallone d’Oro 2021 dopo la pausa dell’anno scorso per colpa della Pandemia. L’ultimo a vincerlo è stato Modric del Real Madrid. Nel corso del pomeriggio sono state annunciate alcune posizioni dei 30 canditati finali alla vittoria. Da sottolineare la 26esima posizione di Barella, mentre Bonucci e Chiellini si sono classificati al 14esimo e 13esimo posto.

I più papabili per la vittoria finale sono Messi e Lewandowski, con l’argentino nettamente favorito al calciatore del Bayern Monaco. Ronaldo, visto gli scarsi risultati della Juventus e del Portogallo, non dovrebbe esserci neanche tra i primi tre. In queste ore c’è in atto una polemica tra il portoghese e il caporedattore di ‘FranceFootball’, Pascal Ferré.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ronaldo contro Pascal Ferré: “Inamissibile, ha mentito. Non vinco contro nessuno”

Il giornalista aveva accusato Ronaldo di aver solo l’ambizione di vincere più Palloni d’Oro di Messi. Il calciatore ha risposto così su ‘Instagram’: “Pascal Ferrè ha mentito ed ha ha utilizzato il mio nome per promuovere se stesso e la pubblicazione per cui lavora. E’ inaccettabile che il responsabile dell’assegnazione di un trofeo così importante possa mentire in questo modo”.

LEGGI ANCHE >>> “Si rivolterà nella tomba”: Juventus, attacco durissimo

Il post dell’ex Juventus continua: “Ha mentito anche oggi, giustificando la mia assenza al Gala con una presunta quarantena che non ha nessuna ragione di esistere. Voglio fare sempre i complimenti a chi vince, all’interno della mia sportività e del fair-play che hanno caratterizzato la mia carriera sin dall’inizio. Vinco per me stesso e per i club in cui gioco, vinco per me stesso e per chi mi vuole bene. Non vinco contro nessuno“.

LEGGI ANCHE >>> Non solo l’infortunio, Neymar l’ha combinata ‘grossa’;: la rabbia del PSG

Lo sfogo di Ronaldo si conclude così: “La più grande ambizione della mia carriera è vincere trofei sia per le squadre in cui milito che per la nazionale che rappresento. La mia più grande ambizione della mia carriera è quella di essere un buon esempio per tutti quelli che vogliono giocare a calcio. La più grande ambizione della mia carriera è lasciare il mio nome scritto a lettere d’oro nella storia del calcio mondiale. Già sto pensando alla prossima gara del Manchester United“.