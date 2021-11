“Pessime notizie per Mancini”: Mondiali, l’Italia trema

Chiesa si ferma per infortunio e Donnarumma ha perso lucidità, due situazioni da monitorare per l’Italia di Mancini verso gli spareggi per i Mondiali del 2022.

“Poteva andare meglio”, ha detto il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, in seguito ai sorteggi per gli spareggi verso i Mondiali di Qatar 2022. La sua Italia ha subito un’involuzione preoccupante dalla vittoria di Euro2020 fino ad oggi. Da che s’immaginava potesse guadagnarsi senza problemi un posto per i campionati del mondo, si ritrova a dover sfidare la Macedonia del Nord in semifinale ed eventualmente in finale una tra Portogallo e Turchia per non mancare all’appuntamento più importante.

Italia, l’allarme per Mancini: Chiesa e Donnarumma in difficoltà

Pessime notizie per #Mancini: #Chiesa si fa male (anche se c’è tempo per recuperare) e #Donnarumma fa un altro errore in una stagione che comunica a essere piena di buchi — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 28, 2021

Non sarà semplice e per l’Italia piove sul bagnato. Il suo pilastro, tra i migliori calciatori in assoluto degli Europei, Gigio Donnarumma, sta vivendo una stagione difficile al PSG. Il tecnico Pochettino non lo considera il titolare della formazione francese e quindi il posto resta di Keylor Navas. Ciò rende difficile allenare la continuità e anche affrontare serenamente la parentesi sportiva, nonché mantenere la lucidità tra i pali.

Nel frattempo, bisognerà fare i conti anche con l’infortunio di Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus si è infortunato durante la sfida di campionato contro l’Atalanta. Il giornalista Giovanni Capuano su Twitter scrive: “Pessime notizie per Mancini: Chiesa si fa male (anche se c’è tempo per recuperare) e Donnarumma fa un altro errore in una stagione che comunica a essere piena di buchi”. In effetti, la diagnosi dopo gli esami strumentali ha evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia. Insomma, il calciatore tornerà a disposizione nel 2022 e ci sarà tempo prima degli spareggi Mondiali, ma Mancini ha bisogno senz’altro della miglior versione dei suoi uomini.