Juve, non solo Witsel: doppia sorpresa a centrocampo e in attacco

Juve su Witsel, ma non solo: la dirigenza bianconera valuterà con calma il piano mercato del prossimo gennaio. Allegri potrebbe puntare l’indice su un mediano di contenimento, ma anche su un nuovo centravanti

I piani mercato di gennaio della Juventus potrebbero partire dall’assalto concreto a un nuovo centrocampista. Allegri potrebbe tentare l’affondo su un centrocampista fisico, ma capace di dettare i tempi della manovra e di prendere in mano le redini del centrocampo. Nelle ultime ore si sarebbe raffreddata la pista Witsel, mentre starebbe tornando di moda il nome di Zakaria.

Il centrocampista del Borussia Monch., in scadenza contrattuale il prossimo giungo 2022, potrebbe essere il candidato numero uno per l’arrivo a Torino nella prossima e imminente sessione di mercato invernale. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 5-6 milioni per averlo subito in vista del prossimo mese.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Witsel-Juve, pista raffreddata: Vlahovic sogno impossibile

Zakaria più di Witsel, ma attenzione anche a Vlahovic, autentico obiettivo della Juventus in vista del prossimo mercato. La Fiorentina lo valuta circa 70 milioni di euro, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 50 milioni. Ipotesi decisamente complicata a gennaio, ma anche in vista della prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> “John Elkann ha deciso, rivoluzione Juventus”: la ricostruzione

Su Vlahovic resta forte l’interesse di diverse squadra di Premier League, Tottenham su tutte. L’affondo degli Spurs potrebbe arrivare già in vista della prossima sessione di mercato invernale, facendo sfumare i sogni bianconeri.