Inter, missione in Sudamerica: “Appuntamento con l’agente”

Mentre prepara la rimonta in campionato l’Inter cerca possibili rinforzi in Sudamerica e punta un giovane talento del River Plate.

Dopo un inizio che aveva fatto temere che i pesanti addii di Lukaku, Hakimi e mister Antonio Conte l’avessero resa soltanto lontana parente della squadra capace di vincere lo Scudetto 2020/2021, l’Inter è tornata. E con una serie di prestazioni positive ottenute nell’ultimo mese guarda al futuro con ottimismo.

In campionato i nerazzurri si trovano a -4 dal Napoli primo, in Champions sono riusciti a centrare la qualificazione agli ottavi di finale che mancava da tempo immemore regolando con autorità lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. Eppure manca ancora qualcosa per puntare a un finale di stagione da ricordare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, missione in Sudamerica per Julián Álvarez

In attacco, infatti, il club nerazzurro sembra ancora a corto di uomini. Come la scorsa stagione, alle spalle del duo titolare le alternative non convincono: Alexis Sanchez è molto spesso infortunato, la quarta punta (Pinamonti un anno fa, Satriano quest’anno) non sembra di livello adeguato. Servono rinforzi, e potrebbero arrivare a stretto giro di posta.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il vice del DS Piero Ausilio, Dario Baccin, si troverebbe in Sudamerica proprio per cercare un attaccante. Nel mirino Julián Álvarez, talento che il prossimo 31 gennaio avrà 22 anni e che nel 2021 è letteralmente esploso con la maglia del River Plate arrivando a indossare anche quella dell’Argentina.

LEGGI ANCHE>>>Tegola in Serie A: stop di due mesi, il sostituto arriva dal Milan

Il giovane avrebbe nel suo contratto una clausola rescissoria pari a 20 milioni di euro, e al momento l’Inter si troverebbe nettamente in vantaggio su una concorrenza che ancora non si è attivata. Resta da vedere se Baccin sarà capace di convincere il giocatore ad accettare la sfida e a trasferirsi in Italia, dove la sua carriera potrebbe arrivare a una svolta.