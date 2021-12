“Taglio in testa, perde sangue”: paura durante Bologna-Roma

Forte spavento nel corso di Bologna-Roma, lo scontro tra Mancini e Skorupski preoccupa tutti: taglio in testa e perdita di sangue

Attualmente sopra per 1-0, nonostante il forfait anticipato di Marko Arnautovic, il Bologna di Sinisa Mihajlovic sta domando la Roma di José Mourinho. Una gara fisica e combattuta, con i felsinei che stanno giocando una partita degna della grande serate. E soprattutto, degna di un avversario ostico e importante come quello giallorosso.

Nel bel mezzo dello spettacolo offerto dalle due squadre, però, non sono mancati gli attimi di apprensione. In particolare in seguito ad un contatto tra Mancini e Skorupski, che ha fatto preoccupare entrambi gli staff medici e i presenti al Dall’Ara.

Bologna-Roma, che paura per Skorupski: botta alla testa con Mancini

Al 32′, dagli sviluppi di un calcio piazzato, il bolognese Skorupski è uscito imperioso nella propria aria piccola, raggiungendo con le mani il traversone della Roma. Al momento della presa, però, il polacco è stato raggiunto da una gomitata alla testa, scagliatagli involontariamente dal romanista Mancini, svettato altissimo per contendere la sfera all’avversario.

Risultato, taglio alla testa e copiosa perdita di sangue per Skorupski. Un infortunio momentaneo che ha preoccupato tutti, in primis il difensore della Roma, che per primo ha assistito e chiamato lo staff medico per correre in aiuto al polacco. Dopo una vistosa fasciatura, il portiere del Bologna ha fatto regolarmente ingresso in campo, salvando addirittura il risultato nel finale di primo tempo.