Sta per iniziare Sassuolo-Napoli, gara della quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Mapei Stadium si parte alle ore 20:45.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Sassuolo-Napoli, gara della quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Alessio Dionisi ospita la squadra capolista allenata da Luciano Spalletti. I neroverdi, dopo aver battuto il Milan di Stefano Pioli, sognano altri tre punti contro la prima forza del campionato. Il Napoli, invece, punta ai tre punti per restare in solitaria in testa e provare ad allungare sul Milan e sull’Inter, le due inseguitrici. Arbitra il match il signor Pezzuto di Lecce.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi. Lopez, Traorè; Berardi, Defrel, Raspadori. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Henrique, Boga, Harroui, Scamacca.

LEGGI ANCHE >>> Juve, dalla Premier pronti a farsi sotto: “Vogliono due big”

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Elmas, Politano, Ounas, Petagna.