Milan, Pioli perde un centrocampista: si allarga l’elenco degli indisponibili

Si allarga la lista degli indisponibili del Milan a poche ore dalla sfida di campionato contro il Genoa. Pioli dovrà fare a meno di un centrocampista: suona l’allarme in vista delle prossime partite

Pioli dovrà fare a meno di Bennacer in vista della sfida contro il Genoa. Il centrocampista algerino salterà la sfida della 15^ giornata per labirintite. Allarme totale per il tecnico rossonero, il quale dovrà affidarsi obbligatoriamente al tandem di centrocampo composto da Tonali e Kessie.

Nessun turno di riposo per i due centrocampisti, aspetto che potrebbe complicare le prossime sfide di campionato. Occhio anche ai tempi di recupero di Giroud e Rebic, i quali potrebbe stare fuori per diverse settimane. Possibile ritorno in campo nel 2022. Pioli dovrà gestire le forze offensive fino alla sosta natalizia.

Indisponibili Milan, buone notizie per Tomori: quando torna Bennacer

I tempi di recupero di Bennacer saranno valutati nel corso dei prossimi giorni. Certa la sua assenza contro il Genoa, ma non è escluso che l’ex Empoli possa tornare in campo già dalla prossima sfida di campionato contro la Salernitana. Buone notizie per quel che riguarda il recupero di Tomori: l’ex Chelsea scenderà regolarmente in campo contro il Genoa.

Probabile formazione Milan contro il Genoa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli