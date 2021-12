“Italia, visto?”: Balotelli non dimenticherà l’ultima partita

Balotelli show, Mancini lo osserva da lontano: l’attaccante azzurro è uno dei ‘papabili’ per essere protagonista ai playoff di marzo

A suon di gol Mario Balotelli spera di strappare il biglietto per volare ai playoff con l’Italia a marzo. Nell’incertezza legata al bomber, col solo Immobile certo di essere protagonista, seppur con numeri non coerenti con quelli della Lazio, l’ex centravanti dell’Inter vorrebbe tornare a vestire la maglia della Nazionale. Intanto si diverte col suo club e prova a convincere con le sue prestazioni Roberto Mancini, ancora alla ricerca della ‘punta di scorta’ con Belotti in dubbio per problemi fisici e tanti altri che non convincono.

Italia, visto Balotelli?

In Turchia nelle ultime ore si parla di Balotelli per lo show nel successo per 5-0 dell’Adana Deirspor in Coppa di Turchia contro il Serik Belediyespor. La squadra allenata dall’italiano Montella ha trionfato (anche) grazie a Supermario, autore di un gol e di un assist. Ottima prestazione da parte dell’azzurro che all’età di 31 anni non ha ancora perso le speranze di essere protagonista con la maglia che lo aveva visto trionfare a metà agli Europei del 2012.

In quell’occasione, con la doppietta alla Germania in semifinale, Balotelli era sul tetto dei bomber, sembrava l’inizio di una grande avventura, l’Italia aveva trovato il suo grande e potente centravanti, invece il suo talento s’è presto eclissato. Ma non s’è spento del tutto. L’ultima partita lo dimostra. Ne serviranno altre per convincere Mancini e gli italiani.