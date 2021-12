Napoli, sfortuna da non crederci: Spalletti perde altri due pezzi da novanta

Che guaio per il Napoli di Luciano Spalletti: dopo Insigne, un altro big costretto al cambio per infortunio. Adesso è un problema per gli azzurri

Momentaneamente in vantaggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Spalletti storce già il naso per la super-sfida contro l’Atalanta. Già senza i lungo degenti Osimhen e Anguissa, il Napoli continua a perdere pezzi (da novanta).

Nell’intervallo della gara contro il Sassuolo, gli azzurri hanno dovuto fare a meno del proprio capitano, con Lorenzo Insigne costretto al forfait per un problema al polpaccio. E dopo il campione d’Europa, il tecnico di Certaldo ha dovuto sostituire per infortunio anche lo spagnolo Fabian Ruiz e il centrale Kalidou Koulibaly.

Si fermano Koulibaly e Fabian Ruiz, Napoli che sfortuna

Autore della rete che ha aperto le marcature contro il Sassuolo, l’ex Real Betis è stato costretto a lasciare il campo nel corso del secondo tempo. A palla lontana, Fabian Ruiz si è accasciato al suolo, toccandosi vistosamente la zona dell’adduttore destro. Subito l’apprensione generale dei compagni, che hanno allertato prontamente l’equipe medica del Napoli.

Di lì, lo spagnolo ha chiesto senza pensarci il cambio. Dopo essere stati diversi minuti steso al suolo, Fabian ha abbandonato il terreno del Mapei Stadium sulle proprie gambe, zoppicando e tenendosi la zona infortunata.

Destino analogo anche per Kalidou Koulibaly, che nel finale di gara ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. Un problema nato dopo un’uscita palla al piede del centrale azzurro, accasciatosi anche lui al suolo dopo aver sentito tirare. Un bel guaio per Spalletti, che contro l’Atalanta rischia di arrivarci senza due big come Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly.