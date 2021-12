Insigne ‘gela’ il Napoli: la notizia che fa tremare Spalletti

Si sta giocando la gara tra il Sassuolo ed il Napoli. Insigne è stato costretto ad uscire ad inizio secondo tempo per infortunio.

Da qualche minuto è iniziata la seconda frazione di gara tra Sassuolo ed il Napoli. Il primo tempo è terminato 0-0, ma con varie occasioni per entrambe le squadre. Gli azzurri, che hanno sfiorato il gol con Zielinski, hanno fatto la gara, ma la squadra di Dionisi è stata pericolosa con Ferrari.

Il Napoli, passato in vantaggio con Fabian Ruiz al 51′, vuole vincere per rispondere alla vittoria dell’Inter di oggi contro lo Spezia. Spalletti è partito con gli stessi uomini che hanno surclassato domenica scorsa la Lazio dell’ex Sarri, ma è stato costretto ad effettuare un cambio ad inizio ripresa.

Sassuolo-Napoli, Insigne uscito per infortunio a fine primo tempo

Il tecnico toscano ha fatto subentrare Elmas al posto di Insigne. Secondo quanto riportato da ‘DAZN,’ per il capitano del Napoli si potrebbe trattare di un indurimento del polpaccio. Spalletti ha subito effettuato il cambio per non rischiare ulteriormente, visto che sabato i partenopei affronteranno l’Atalanta al Maradona.

Insigne già aveva allarmato un po’ tutti a fine primo tempo, considerando che era uscito dal campo del ‘Mapei Stadium’ zoppicando. Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni del calciatore azzurro.