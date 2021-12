Pallone d’Oro, colpo di scena: “Lewandowski può vincerlo ancora”

Una svolta clamorosa riguardo il Pallone d’Oro. E cosi Robert Lewandowski potrebbe vincerlo ancora, come emerso in queste ore.

Il Pallone d’Oro è uno di quei premi che, a prescindere da tutto, scatena sempre il grande dibattito. E se poi il vincitore finisce per essere al centro del turbinio mediatico, il tutto assume una forma ancor più larga, soprattutto in virtù di quelli che sono i commenti di tifosi sparsi in tutto il mondo.

E cosi la vittoria di Lionel Messi, premiato nelle scorse ore, non è proprio andata giù a milioni di tifosi. La verità, infatti, è che mai come quest’anno in pochi avrebbero puntato sull’attaccante argentino, e cosi i favoriti erano altri profili. C’era chi sognava la vittoria di Jorginho (tra noi italiani, si intende), o ancora uno dei campioni d’Europa, senza dimenticare il grande favorito Robert Lewandowski.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pallone d’Oro, Lewandowski e la vittoria che può arrivare ancora: ecco perchè

Ma cosi non è stato. Nonostante in molti avessero indicato proprio Lewandowski come favorito per la vittoria finale, alla fine l’attaccante polacco è arrivato soltanto al secondo posto. Delusione per tantissimi che avrebbero preferito il centravanti del Bayern Monaco che, ad onore della verità, potrebbe ancora avere una possibilità.

LEGGI ANCHE >>> “Guardate che hanno fatto”: Donnarumma ‘compare’ in città con Messi

Esatto, Lewandowski potrebbe ancora vincere il Pallone d’Oro. Come? Il tutto è stato spiegato da Pascal Ferré, caporedattore France Fototball, al portale di notizie ‘Watson’, in riferimento alla possibilità di consegnare al polacco l’edizione 2020 che di fatto non è stata mai assegnata: “Non dobbiamo prendere decisioni affrettate. Possiamo pensarci ma allo stesso tempo rispettare la storia del Pallone d’Oro, che si basa sulle elezioni”.