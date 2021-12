Clamoroso Lazio-Udinese, finale da film e nervi tesi

Da pochi minuti è terminato il match tra Lazio ed Udinese con il risultato di 4-4. I capitolini sono stati raggiunti al 99′.

La gara si sblocca al 16′ con un colpo di testa di Beto, lasciato tutto solo da Patric. Dopo sei minuti, Acerbi sfiora il vantaggio: mandando sul fondo da ottima posizione. L’Udinese segna il secondo gol sempre grazie a Beto, che batte di nuovo Reina dopo aver saltato sia Acerbi che Lazzari.

Gara da mille emozioni all’Olimpico: la Lazio sfiora l’impresa

La Lazio si sveglia e dimezza lo svantaggio al 34′ con Immobile. Molina, un minuto prima del 45′, riporta l’Udinese sul doppio vantaggio con un diagonale. Al 47′ Immobile va vicininissimo al secondolo gol, ma Udogie, con Silvestri battuto, riesce a recuperare di tacco. Al 52′ la Lazio accorcia di nuovo grazie a Pedro con un conclusione precisa.

Beto sfiora la tripletta al 55′, trovando un prontissimo Reina a deviare la sua conclusione. La Lazio pareggia dopo un minuto con il gol di Milinkovic-Savic, bravo a sfruttare l’errore di Deulofeu. Al 59′ viene espulso Patric per doppia ammonizione. Le due squadre ritornano in parità al 70′ per l’espulsione di Molina, sempre per doppia ammonizione.

All’80’ la Lazio, dopo un lungo controllo del VAR, passa in vantaggio con il colpo di testa di Acerbi. L’Udinese pareggia al 99′ con il tiro di Arslan, su azione da calcio di punizione. A fine gara c’è una rissa tra le due squadre, conclusa con l’espulsione di Wallace.

Classifica Serie A aggiornata

Napoli 36, Milan 35, Inter 34, Atalanta 31, Roma 25, Fiorentina 24, Juventus 24, Bologna 24, Lazio 21*, Verona 20, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Sampdoria 15, Venezia 15, Udinese 15*, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 8, Salernitana 8

*una partita in meno