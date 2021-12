“Da 3 in pagella”: PSG, che condanna dopo il pareggio col Nizza

Il pareggio ottenuto dal PSG contro il Nizza non va proprio giù in Francia: ‘L’Equipe’ condanna Messi e Mbappé.

Probabilmente in Francia si sarebbero aspettati di più dal PSG contro il Nizza ma anche e soprattutto da Lionel Messi, premiato appena tre giorni fa con l’ambitissimo Pallone d’Oro. L’argentino ha sprecato diverse occasioni, così come il suo giovanissimo compagno di squadra Kylian Mbappé. ‘L’Equipe’, allora, non li ha perdonati e il voto in pagella per i due attaccanti li ha condannati definitivamente.

Las notas para @lequipe del PSG 0-0 Nice de ayer. Todibo y Dante, ambos con un 7, estuvieron imperiales, sobre todo el ex del Barcelona. Messi y Mbappé, los peor valorados del encuentro con un 3 de nota. pic.twitter.com/GL1ShUqpIN — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 2, 2021

PSG-Nizza, per ‘L’Equipe’ Messi e Mbappé sono da 3 in pagella

Delude il PSG e deludono i grandi campioni durante la sedicesima giornata di Ligue 1. Ci si sarebbe aspettati di più, specialmente da Messi e Mbappé sotto porta. Poche sufficienze date in pagella, come quella di Donnarumma, decisivo con alcune parate su Dolberg e Delort, e di Danilo che prende un 7.

La stessa sorte, però, non è toccata ai tre attaccanti della gara: Messi e Mbappé ricevono un sonoro 3 come voto in pagella, mentre Di Maria non va molto lontano e raggiunge un 4 difficile da digerire. Sono stati loro, quindi, i peggiori della partita contro il Nizza terminata sullo 0-0.