“Torna ad allenarsi”: Inter, è arrivata la notizia che fa sperare i tifosi

Fermo da questa estate per gravi problemi di salute, una stella dell’Inter si allena con la speranza di poter tornare presto in campo.

Steso con grande autorità lo Spezia guidato dall’ex Thiago Motta, l’Inter ha centrato la vittoria numero 7 nelle ultime 8 uscite complessive tra campionato e Champions riportandosi a soli 2 punti di distanza in classifica dal Napoli fermato dal Sassuolo.

Un rendimento eccezionale – unico pari quello nel derby con il Milan – a maggior ragione considerando la rivoluzione che quest’estate ha colpito il club campione d’Italia. Abbandonata dal tecnico Antonio Conte, sostituito con Simone Inzaghi alla prima grande panchina in carriera, l’Inter ha dovuto privarsi per ragioni economiche di due stelle come Hakimi e Lukaku sostituendole con Dumfries e Dzeko. Ottimi giocatori, ma certo non la stessa cosa.

In più, come ha sottolineato lo stesso Inzaghi, la Beneamata si è trovata costretta a rinunciare anche a un’altra stella per motivi di salute. Parliamo di Christian Eriksen, crollato in campo il 12 giugno scorso, durante la prima partita della sua Danimarca a EURO 2020 contro la Finlandia, vittima di arresto cardiaco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Eriksen è tornato ad allenarsi. E l’Inter sorride…

La notizia è che oggi, a 173 giorni da quel pomeriggio maledetto che fece temere addirittura per la sua vita, Christian Eriksen è tornato finalmente ad allenarsi. Operato al cuore, dove è stato installato un dispositivo di defibrillazione, il campione danese è tornato a correre e calciare un pallone. Una scena che ha fatto sorridere tutti gli appassionati e che si è svolta sul campo del centro di allenamento dell’Odense, il club danese lasciato a 16 anni per tentare l’avventura nell’Ajax e nel grande calcio europeo.

LEGGI ANCHE>>>“Ha cambiato agente perché…”: Juventus, futuro in bilico per l’attaccante

Eriksen oggi di anni ne ha 29, ma chi lo conosce assicura che l’entusiasmo è lo stesso dei tempi migliori così come la voglia di tornare in campo. Difficile che questo possa accadere in Italia con l’Inter, dato che la Serie A vieta l’attività agonistica a chi si trova nelle sue condizioni di salute. Ma certo è che già vederlo calciare il pallone in porta è qualcosa che avrà di certo portato un sorriso nel cuore di tutti i tifosi. Che comunque non vogliono perdere del tutto la speranza di vederlo indossare ancora i colori nerazzurri.