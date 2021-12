“Non esiste…”: incredibile Haaland, ecco l’annuncio che gela tutti

Al centro dei desideri di tanti top club europei, arriva l’annuncio su Haaland che gela tutte le pretendenti al norvegese

Da quando è apparso nel calcio mondiale nel settembre del 2019, il suo nome è diventato un pallino fisso per qualsiasi top club europeo. Erling Haaland, nonostante la carta di identità (che recita data di nascita 2000), è già uno dei migliori attaccanti al mondo. Sia per il presente, che per il futuro prossimo.

Nella scorsa estate, il norvegese ex Salisburgo è stato a lungo corteggiato dal Real Madrid e (in particolare) da tutte le grandi di Premier League. Le due di Manchester, il Liverpool il Chelsea: tutte sono sulle tracce di Haaland, anche se il Borussia Dortmund ha gelato chi lo segue da tempo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Forse ci vedo male…”: PSG, Pochettino spiazza sul Pallone d’Oro

Haaland, l’annuncio gela le pretendenti: “Non esiste una clausola che può liberarlo”

Ai microfoni di ‘Sport1’, Hans-Joachim Watzke (CEO del Borussia Dortmund) ha fatto chiarezza sul futuro di Erling Haaland: “Non esiste una clausola di risoluzione, che possa liberarlo. Non posso confermarlo. Basta sapere che più del 90% dei contratti che stipuliamo coi nostri calciatori non prevedono clausole”.

Una doccia fredda per le tante pretendenti al ragazzo: dalla Germania restano comunque sicuri che Haaland abbia un accordo sulla parola con il Dortmund per liberarsi. Soprattutto in caso di offerta pari o superiori ai 100 milioni di euro.