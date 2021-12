“È una vendetta contro di lui”: Donnarumma, retroscena clamoroso al PSG

Donnarumma al Paris Saint Germain per vendicarsi? E’ questa l’ipotesi di Jerome Rothen: Leonardo avrebbe architettato il tutto.

Il trasferimento di Gianluigi Donnarumma dal Milan al Paris Saint-Germain fa ancora discutere. L’estremo difensore italiano, relegato alla panchina e con poche presenze in campo fino a questo momento della stagione, non sta vivendo un buon momento. La presenza di Keylor Navas lo ostacola. A tal proposito, l’ultimo, ma solo in ordine cronologico, ad aver analizzato il dualismo tra i due portieri del club parigino è Jerome Rothen.

“Donnarumma è la vendetta di Leonardo contro Keylor”

L’ex calciatore del PSG è intervenuto ai microfoni di ‘RMC’, rilasciando alcune dichiarazioni in merito: “Leonardo due anni fa si è ritrovato faccia a faccia con i giocatori. E’ raro che un intero spogliatoi si ritrovi dal direttore sportivo dicendo ‘Non ci difendi abbastanza, non sei dalla nostra parte’. Ci sono alcuni giocatori che hanno parlato e che sono stati piuttosto duri con Leonardo, ovvero Keylor Navas ed Edinson Cavani. A loro Leonardo non disse nulla, ma poi alla fine della stagione cosa è successo? Cavani è rimasto fuori perché Leonardo ha scelto Icardi“.

Poi prosegue: “E a Navas cosa è successo? Con lui non poteva fare niente. Però perché poi va a cercare Donnarumma? Pochettino non lo voleva. Non per le qualità del calciatore, ma perché non voleva mettere in difficoltà Keylor Navas. L’arrivo di Donnarumma è la vendetta di Leonardo contro Keylor. Sa benissimo che già gestire quelle stelle davanti è complesso, poi con i portieri, i difensori e l’arrivo di Sergio Ramos, diventa troppo anche per lui”.