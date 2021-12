Il VAR ha sbagliato: annuncio FIGC sugli errori in campionato

La FIGC ha pubblicato il primo consuntivo ufficiale sull’utilizzo del Var da parte degli arbitri nel campionato italiano

Il campionato italiano la scorsa estate ha perso calciatori come Ronaldo, Hakimi, Lukaku e Donnarumma ma resta ancora tra i più belli al mondo. La classifica della Serie A è ben chiara: con quattro squadre che, molto probabilmente, si contenderanno la vittoria dello Scudetto.

Il prossimo weekend sarà molto importante ai fini della lotta al vertice, visto i due big match tra Roma ed Inter e Napoli ed Atalanta. Anche questa prima fase di campionato, come tutti gli anni, è stata contraddistinta da tanti errori degli arbitri, soprattutto nell’applicazione del VAR.

Serie A, report della FIGC sugli errori commessi dal VAR

La FIGC ha fornito un report, come quanto riportato da ‘Repubblica’, sull’utilizzo del VAR in Italia fino all’anno scorso. Nel nostro campionato ci sono stai 24 errori su 170 correzioni, in 2864 episodi finiti sotto la lente d’ingrandimento della tecnologia: 13 chiamate sbagliati, 11 mancati interventi.

Il VAR, come queste cifre dimostrano, non è infallibile, considerando che il 17% dell’utilizzo della tecnologia è stato fatto in maniera erronea. Il consuntivo della FIGC ha dimostrato anche gli aspetti positivi del VAR con 25 reti annullate non correttamente poi assegnate. C’è anche il dato sull’espulsioni: ben 11 che non sarebbero state punite senza l’ausilio della tecnologia, mentre sono stati 70 i rigori che non avevano visto.