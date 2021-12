La Juve rinuncia a Vlahovic e cambia obiettivo: affondo imminente

Vlahovic alla Juve potrebbe saltare in maniera definitiva. L’attaccante serbo potrebbe restare alla Fiorentina almeno fino al termine della stagione. I bianconeri avrebbero già scelto il suo sostituto

La Juventus è pronta a valutare nuove trame di mercato in vista dell’imminente sessione di gennaio. La società bianconera difficilmente riuscirà a mettere le mani su Vlahovic soprattutto di fronte alle eccessive richiesta della Fiorentina. Occhi puntati sulla doppia alternativa offensiva.

Il ds Cherubini potrebbe accelerare le operazioni per Lucca, giovane attaccante attualmente in forza al Pisa. 20 milioni il costo del cartellino del giocatore, ma la sensazione è che i bianconeri piomberanno sull’attaccante nerazzurro solamente se Vlahovic salterà in maniera certa e definitiva.

Vlahovic alla Juve, si complicano i piani bianconeri e la verità su Lucca

Difficilmente, come detto, la Juventus riuscirà a mettere le mani su Vlahovic. L’attaccante serbo piace parecchio anche al Tottenham, ma potrebbe restare alla Fiorentina almeno fino al termine del campionato.

Per quel che riguarda Lucca, come detto, l’attaccante del Pisa potrebbe rappresentare il piano B della Juventus, alla ricerca di un centravanti forte fisicamente e capace di far salire la squadra. Allegri punterà l’indice su un centravanti forte nel gioco aereo e ideale anche nel gioco spalle alla porta.