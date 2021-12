Napoli-Atalanta, cartellino fatale: ufficiale la squalifica

Pessime notizie per Gasperini dal match che la sua Atalanta sta giocando contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Si gioca in questi minuti il match tra Napoli ed Atalanta, con le due squadre che si stanno fronteggiando per portare a casa tre punti importanti. Un vero e proprio scontro diretto, tra due compagini che hanno un obiettivo comune: ovvero conquistare un posto per partecipare alla prossima Champions League. La Dea ci è riuscita lo scorso anno, non il Napoli che all’ultima curva contro il Verona ha gettato le sue possibilità alle ortiche.

Ma la nuova stagione è cominciata da qualche mese. Il Napoli ha bisogno di ritrovare la Champions non soltanto per una questione sportiva, ma anche economicamente piazzarsi tra le prime quattro darebbe modo al club di De Laurentiis di ritrovare freschezza nei bilanci.

Al momento, però, le cose sono in grande equilibrio. Quando ci troviamo all’intervallo, l’Atalanta ed il Napoli sono sull’1-1, grazie alla rete di Malinovskyi che ha permesso ai ragazzi di Gasperini di portarsi in vantaggio in quel del Maradona, raggiunto poi dal pareggio di Zielinski nel finale di primo tempo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Atalanta, guai per Gasperini: cartellino fatale per Malinovskyi

E cosi, con il gol, è arrivata anche una cattiva notizia per il giocatore dell’Atalanta. Malinovskyi, infatti, è stato protagonista di un duro intervento su Lobotka. L’arbitro non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino giallo per il giocatore ucraino.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, il premio non serve: ufficiale, ennesima bocciatura

Malinovskyi, infatti, era in diffida e dunque salterà la prossima sfida che vedrà la sua Atalanta di fronte al Verona. Una notizia pessima per Gasperini, visto che propri il giocatore ex Genk sembra davvero un splendida forma. Ma il suo allenatore non potrà contare su di lui.