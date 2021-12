Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questo sabato di Serie A. Scendono in campo il Napoli di Spalletti e l’Atalanta di Gasperini.

Il Napoli alla prova del nove. La squadra azzurra prova a riprendersi il primo posto in classifica, giocandosi le proprie chance contro un’Atalanta che ha ritrovato smalto soprattutto nelle scorse settimane. Gli azzurri hanno bisogno ovviamente di punti per tenere il passo delle grandi, visto che la parte alta della classifica continua a mutare forma soprattutto grazie alle milanesi che corrono senza sosta.

Quattro vittorie consecutive per la squadra nerazzurra sono state utili per rimettere in carreggiata una squadra che ha bisogno di mettersi sulla retta via. Il posto Champions è ancora un obiettivo, cosi come per il Napoli di Spalletti.

Due squadre per un obiettivo comune, con il Napoli che ovviamente punta a riprendersi quella vetta della classifica che ad ora è occupata dal Milan, con l’Inter che si è portata ad un solo punto dalla vetta.

Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali