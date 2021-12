“Forse potrebbe…”: il club di serie B aspetta Hazard

Nonostante le ottime premesse iniziali Eden Hazard non ha mai sfondato al Real Madrid. E dal Belgio arrivano speculazioni sul suo futuro.

Quando nell’estate del 2019 si è trasferito al Real Madrid, coronando un sogno che inseguiva fin da quando era un ragazzino, Eden Hazard aveva il mondo ai propri piedi. Pallone d’argento ai Mondiali di Russia 2018, dove aveva trascinato il Belgio al 3° posto, miglior giocatore della manifestazione nell’Europa League 2018/2019 vinta con il Chelsea, il belga veniva considerato uno dei più fulgidi talenti al mondo.

L’uomo da cui le merengues sarebbero ripartite, per molti, non poteva essere che Eden Hazard. Che però ha iniziato la sua avventura a Madrid in pessima forma e quindi è stato anche bersagliato da una serie di infortuni che non gli hanno mai permesso di esprimersi secondo i canoni a cui aveva abituato tutti. Il risultato? Appena 5 gol in 54 presenze nel corso di due stagioni e mezza e una presenza sempre più marginale nei piani del club.

Dal Belgio sognano: “E se Hazard chiudesse qui?”

Quale sarà il futuro di Hazard oggi nessuno lo sa. Eppure qualcuno prova a fare delle speculazioni: si tratta di Hasan Cetinkaya, braccio destro dell’imprenditore turco Oktay Ercan che guida il Westerlo, ambizioso club belga al momento in testa alla seconda divisione.

In un’intervista rilasciata al quotidiano belga di lingua olandese “Het Nieuwsblad”, Cetinkaya rivela di considerare Hazard un amico e di averlo conosciuto ai tempi in cui giocava nel Lille. Allora il fuoriclasse belga gli avrebbe promesso che un giorno avrebbe indossato la maglia del Fenerbache, promessa ancora non mantenuta ma che potrebbe diventare realtà in futuro.

In Turchia del resto i soldi non mancano, e con un campionato in forte ascesa non è detto che per ripartire Hazard non possa scegliere proprio il Fenerbahce. Più complicato invece un ritorno del campione in Belgio, anche se Cetinkaya non esclude niente: “Sarebbe molto complicato vederlo qui al Westerlo, ma mai dire mai. Potrebbe chiudere qui la carriera.”