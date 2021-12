Mondiali, il nome a sorpresa si candida: “Mancini, io ci sono”

Candreva, dopo un avvio di stagione super, torna a sperare nella convocazione in Nazionale: il messaggio inviato al Ct Mancini.

Fin qui, ha vissuto una stagione da sogno: 6 gol e 6 assist in 15 partite, che hanno consentito alla Sampdoria (orfana di Mikkel Damsgaard nonché Mohamed Ihattaren) di abbandonare le zone calde della classifica e portarsi a +5 dal Genoa terzultimo. Numeri importanti, che potrebbero consentire ad Antonio Candreva di tornare in Nazionale e sognare il Mondiale. Il giocatore, dal canto suo, spera di poter tornare presto nella lista dei convocati.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, Candreva si candida: il messaggio a Mancini

A confermarlo è stato lui stesso, nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’. “Se Mancini chiamasse? Direi di sì. Sarei onorato e orgoglioso di far parte di un gruppo che ha vinto l’Europeo, indossando di nuovo una maglia gloriosa. È la nostra Nazionale. Siamo tutti un blocco unico quando scende in campo”. A supportare la candidatura di Candreva, di recente, è stato pure il suo allenatore Roberto D’Aversa: “A livello di numeri sta eccellendo tra i centrocampisti di tutti i maggiori campionati”.

LEGGI ANCHE >>> “Pessime notizie per Mancini”: Mondiali, l’Italia trema

L’esterno proverà ad incrementare ulteriormente il proprio bottino domani, nel corso della sfida che vedrà la Sampdoria affrontare la Lazio. Una sfida speciale per Candreva, che in maglia biancoceleste ha giocato dal 2013 al 2016. Poi quattro anni di Inter, conclusi con il successivo trasferimento nel club blucerchiato avvenuto nel 2020. “Alla Samp sono rinato. L’entusiasmo mi fa andare avanti. E qui ci sono le condizioni per esprimersi bene”.