“Contatti con gli agenti”: Inter, l’annuncio che infiamma il mercato

Marotta ha rilasciato un’intervista a DAZN prima di Roma-Inter, dove ha anche parlato dei rinnovi di Brozovic e Perisic.

Si sta giocando in questi minuti il big match tra la Roma e l’Inter. I nerazzurri stanno dominando all’Olimpico, visto che stanno già vincendo 0-2 con le reti di Calhanoglu e Dzeko. Se Mourinho deve fare i conti con tantissime assenze, Simone Inzaghi ha deciso di lasciare Lautaro Martinez in panchina.

L’Inter vuole vincere contro i capitolini sia per rispondere al succeso del Milan di oggi contro la Salernitana che per mettere pressione a Napoli ed Atalanta, che si affronteranno questa sera al Maradona. Beppe Marotta, amministratore delegato del team meneghino, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘DAZN’ prima del fischio iniziale:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Marotta sui rinnovi di Perisic e Brozovic: “Ci sono contatti con gli agenti”

“La Roma ha una rosa competitiva, mi aspetto una gara molto insidiosa. Vogliamo proseguire il nostro cammino”. Marotta si è poi soffermato sulle trattative per prolungare i contratti di Perisic e Brozovic: “Io ed Ausilio stiamo avendo dei contatti con gli agenti, ma adesso siamo concentrati sia sul campionato che sulla Champions League. Se loro vogliono continuare con noi si troverà l’intesa facilmente”.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Roma-Inter: segui la partita LIVE

Beppe Marotta ha concluso così il suo intervento: “Se ho avuto mai Mourinho come allenatore? No, non c’è mai stata la possibilità. Ho grande stima e provo tanta ammirazione per lui. E’ un tecnico vincente, che rappresenta un’annata entrata nella storia dell’Inter”.