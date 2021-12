“Papera clamorosa”: Donnarumma bocciato e Navas la combina grossa

Il Psg pareggia contro il Lens ma Keylor Navas manda avanti i padroni di casa con una clamorosa papera: errore macroscopico sul gol di Fofana

Una rete di Georginio Wijnaldum ha evitato la sconfitta del Paris Saint Germain nella trasferta in casa del Lens. La rete del centrocampista ex Liverpool tuttavia non può cancellare la serata negativa dell”antagonista’ di Gigio Donnarumma sotto la Tour Eiffel, Keylor Navas. Il portiere ex Real Madrid è stato protagonista in negativo nel vantaggio dei padroni di casa firmato dall’ex Udinese Seko Fofana al minuto numero sessantadue dell’incontro.

Psg, che papera per Keylor Navas: il portiere ‘bucato’ da una conclusione dalla lunga distanza

L’episodio negativo della partita di Keylor Navas contro il Lens si è registrato al 17esimo minuto del secondo tempo. Il portiere ex Real Madrid l’ha combinata davvero grossa su un tiro di Fofana che non è sembrato irresistibile. La conclusione del centrocampista dalla lunga distanza è stata accompagnata in rete dal portiere scelto per la serata da Mauricio Pochettino. Un intervento goffo e difettoso che ha condannato il Psg a rincorrere poi per tutto il secondo tempo fino a quando la rete di Winjaldum ha rimesso le cose a posto.

Il portiere è tornato titolare in campionato dopo due gare in cui ha giocato Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano potrebbe essere schiarato in Champions League nell’ultimo turno della fase a gironi. Una gara alla quale il Psg ha ormai poco da chiedere dal momento che è matematicamente seconda in classifica, alle spalle del Manchester United.