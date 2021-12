PSG, addio inevitabile: il campione vuole andare via, arriva l’annuncio

Il Paris Saint Germain è pronto a dire addio ad uno dei suoi campioni. Arriva l’annuncio che mostra la verità ai tifosi parigini.

In casa Paris Saint Germain non si può dire si respiri un’aria tranquilla. Diverse le questioni aperte, e che ovviamente tengono in fibrillazione il pubblico francese. Di una di queste, poi, c’è interesse anche in Italia. Quello di Donnarumma, infatti, è un destino che riguarda ovviamente il portiere campione d’Europa in carica, che ha lasciato il Milan per cercare di misurare la propria carriera in un ambiente nuovo e propositivo come quello parigino.

Ma non solo. Il mancato esordio di Sergio Ramos, che tiene banco in queste settimane, cosi come la situazione di Lionel Messi che arrivato dal Barcellona ha ancora tempo per dimostrare di poter essere decisivo cosi come in terra catalana. Ieri, però, sono venuti a galla ancora i limiti di una squadra che ha bisogno di crescere. Keylor Navas preferito a Donnarumma, è stato protagonista di una papera che poteva costare cara al PSG.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Di Maria ha annunciato le sue intenzione: sguardo all’Argentina

In casa Paris Saint Germain, insomma, tutto è in costante divenire. Certo, il tridente formato da Messi, Neymar e Mbappe sta facendo sognare, ma ci sono soltanto questi tre campioni francesi a spingere la squadra verso la vittoria del titolo francese e, perchè, arrivare più lontano possibile in Champions.

LEGGI ANCHE >>> Milan, concorrenza tedesca per l’attaccante: affare da 40 milioni

Tra i protagonisti, infatti, c’è anche Angel Di Maria. Mattatore in questi anni, l’attaccante argentino guarda anche al carta d’identità e quello che potrà essere il suo futuro. C’è un desiderio, che il giocatore del PSG possiede, e che vorrebbe portare a termine come spiegato ai microfoni di ‘TNT Sports’: “Il mio desiderio è poter chiudere la carriera al Rosario Central. Ma non solo a ritirarmi, bensì tornare ancora in forma e in grado di dare il massimo”, ha spiegato lo stesso Di Maria.

“Ma nel calcio non si sa mai, tante volte l’ho detto e alla fine si sono create situazioni che mi hanno portato a rimanere qui, ma è una cosa che ho in testa. Certo, l’insicurezza che c’è in Argentina ti fa pensare, ma poi ci sono le ragioni di cuore e per questo ho questo desiderio sempre in testa”, la chiosa dell’attaccante.