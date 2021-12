“Se arriva lui, è addio”: PSG, esplode la bomba in Francia

Leonardo potrebbe lasciare il PSG in estate, qualora sulla panchina dei parigini dovesse arrivare Zinedine Zidane in luogo di Mauricio Pochettino.

Tutto fa presagire che per il PSG questa ambiziosa stagione sia comunque di transizione. L’arrivo di Leo Messi è fondamentale per il progetto del club, il quale potrebbe subire dei profondi cambiamenti. Il primo già potrebbe apprezzarsi a breve, ovvero Donnarumma più fisso di Keylor Navas tra i pali. Il secondo pare essere l’addio di Mbappé, in scadenza di contratto a giugno e il terzo riguarderebbe Mauricio Pochettino.

PSG, Leonardo può andare via a giugno: il motivo è Zidane

L’allenatore argentino ha un contratto fino al 2022 con opzione per un’altra stagione, la quale però potrebbe non essere esercitata. La dirigenza starebbe pensando a un cambio per affidare la guida tecnica della squadra a un “personaggio più in vista” e si tratterebbe di Zinedine Zidane. Una decisione destinata a creare burrasca.

Secondo ‘Le 10 Sport’, la scelta non sarebbe gradita e condivisa da Leonardo, dirigente del PSG, che in caso di arrivo del francese, lascerebbe la società. La situazione è così definita e anche drastica, nonché imminente: il brasiliano andrebbe via già a giugno. L’ex Milan pare essere ai ferri corti con lo sceicco.