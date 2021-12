“Arrestato il presidente”: ultim’ora in Serie A, ancora caos

Continuano i problemi all’interno della Serie A. E’ stato arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, accusato di bancarotta.

Esplode un nuovo clamoroso caso in Serie A. Il nostro massimo campionato è stato scosso nelle ultime settimane dal caso Plusvalenze che ha coinvolto diversi club di Serie A ed ora arriva un ‘nuovo terremoto’ o meglio l’ennesima brutta pagina che coinvolge nostro malgrado il campionato italiano.

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per un’inchiesta della Procura di Paola, in provincia di Cosenza, per reati societari e per bancarotta fraudolenta. A riportarlo sono i colleghi dell’Ansa.

Serie A, un nuovo caso turba i tifosi: la Sampdoria non è coinvolta

Il patron blucerchiato è stato arrestato per fattori esterni e la Sampdoria non è assolutamente coinvolta nella vicenda. Al momento non è stato rilasciato alcun comunicato da parte del club ligure.

Brutte notizie quindi per il patron blucerchiato che in queste ore è stato addirittura trasferito in carcere. Coinvolte anche altre cinque persone che, in questo momento, sono però state trasferite agli arresti domiciliari.