“Fa questo dopo una delle peggiori…”: Caressa severo con Mourinho

Caressa ha parlato così a ‘Sky Calcio Club’ dei due diversi atteggiamenti tenuti da Mourinho e Spalletti alle prese con le assenze.

Fabio Caressa, a ‘Sky Calcio Club’, ha fatto una personale disamina delle situazioni simili che Roma e Napoli stanno affrontando in questo momento del campionato. Alle prese con molti infortuni e assenze, Mourinho e Spalletti hanno infatti dovuto, per la 16ª giornata di Serie A (e non solo), fare a meno di giocatori importanti: Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne, Anguissa e Osimhen da un lato; Pellegrini, Abraham, El Shaarawy e Karsdorp dall’altro. I due allenatori, però, secondo Caressa, hanno reagito in modi diversi al momento di emergenza.

Caressa severo con Mourinho: “Dopo una delle partite peggiori…”

Fabio Caressa, quindi, ha elogiato Luciano Spalletti e l’atteggiamento che ha dimostrato di avere nei confronti della squadra dopo il ko in Napoli-Atalanta: “Spalletti ha difeso la squadra, ha elogiato la squadra e reso merito all’Atalanta mentre poteva lamentarsi dell’assenza dei 5 giocatori più forti“.

Ma, al tempo stesso, ha paragonato il suo atteggiamento a quello di Mourinho, contro cui è ha rilasciato dichiarazioni severe: “Mettiamolo in parallelo con Mourinho che dopo una delle partite peggiori degli ultimi 10 anni dice che ha solo quelli e non poteva fare di più“.