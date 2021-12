“Non me lo aspettavo…”: PSG, il commento di Donnarumma

Gigio Donnarumma torna a parlare della sua esperienza parigina. Dichiarazioni rilasciate ai microfoni dell’emittente Canale 21.

L’avventura di Gigio Donnarumma in quel di Parigi continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica, non soltanto in Francia. Anche in Italia, infatti, il portiere della nazionale nostrana è un osservato speciale, soprattutto da quando ha lasciato il Milan per proseguire la sua carriera in un club importante come il Paris Saint Germain.

L’alternanza con Keylor Navas ha di sicuro messo in difficoltà l’estremo difensore campione d’Europa, che non ha ancora trovato la giusta dimensione in quel di Parigi. Nemmeno il contratto importante per approdare all’ombra della Tour Eiffel, ha garantito a Donnarumma la possibilità di prendersi un posto da titolare.

Donnarumma, il PSG ed… Insigne: le parole di Gigio

Gigio è intervenuto nel corso della trasmissione ‘The Peppy Fest Night’, soffermandosi anche sul rapporto con Insigne: “Lorenzo lo sento sempre, è un grandissimo amico e non vedo l’ora di andare in Nazionale per stare con lui”, ha spiegato il portiere dell’Italia di Mancini.

Poi, ovviamente, anche spazio alla sua esperienza al Paris Saint Germain, soffermandosi su quelli che sono gli aspetti positivi che l’ex Milan ha trovato a Parigi: “Si sta benissimo, la città è stupenda e la squadra è molto forte. Messi è un bravissimo ragazzo, lo ho conosciuto quest’anno, è un fenomeno. Qui sono tutti bravi ragazzi, la sera organizziamo cene e stiamo insieme. Ho trovato un bellissimo ambiente, non me lo aspettavo”.