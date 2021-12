Ibrahimovic ha fatto anche il portiere: le partite e la squadra

L’attaccante del Milan Ibrahimovic in un’intervista a ‘Che Tempo che fa’ ha raccontato a Fabio Fazio quando fece il portiere nell’Fbk Balkan

Zlatan Ibrahimovic vive del gol ormai da tanti anni ma l’intervista a ‘Che tempo che fa’ è servita anche per far conoscere qualche dettaglio inedito della sua vita. In particolare, l’attaccante del Milan in alcune circostanze è sceso in campo pure difendendo i pali della porta della propria squadra. A spiegare il motivo per il quale è terminato tra i legni è stato lui stesso.

"Nel Balkan non ero felice del mio portiere e ho detto: spostati, faccio io il portiere!"@Ibra_official a #CTCF da @fabfazio 😂 pic.twitter.com/tP9dhk89Vb — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 5, 2021

Aneddoto Ibrahimovic, nell’FBK Balkan anche in porta: “Ho detto al mio portiere ‘spostati, faccio io”

Durante l’intervista a ‘Che tempo che fa’, programma condotto da Fabio Fazio ed in onda su ‘Rai 3’, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha raccontato pure un particolare di quando aveva dieci anni. Ogni tanto con l’FBK Balkan terminava anche in porta: “Non ero felice del mio portiere allora un giorno gli dissi ‘spostati, faccio io'”, ha rivelato l’attaccante svedese che ha sorriso ricordando la circostanza.

La versione di Ibrahimovic è confermata anche da una fotografia comparsa sullo schermo. Nello scatto, si vede un piccolissimo Zlatan con un sorriso beffardo ed un cappellino accovacciato per la fotografia di squadra. Indossava gli inediti panni del portiere.

Da qualche giorno, l’attaccante ha presentato la sua autobiografia, ‘Adrenalina’. Il suo passaggio in tv è servito anche per presentare il libro. In precedenza sono stati pubblicati “Becoming Zlatan”, “Io, Ibra” e “Io sono il calcio”

“Senza adrenalina non si raggiungono i grandi traguardi”, ha detto Zlatan Ibrahimovic da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’.

Il calciatore svedese, come tutti i suoi compagni, sabato è sceso in campo con una maglia d’incoraggiamento a Simon Kjaer durante il riscaldamento del match con la Salernitana. Il difensore dovrà restare fermo per sei mesi a causa dell’infortunio al legamento crociato.