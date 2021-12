Non solo Pellegri: grave tegola in attacco per il Milan

Stefano Pioli dovrà rinunciare per infortunio a Rafael Leao e Pietro Pellegri nel match tra il Milan e il Liverpool di domani sera

Due infortuni in casa Milan a poche ore dalla partita più importante della stagione. Stefano Pioli non farà certamente i salti di gioia per via dei problemi fisici accusati da due delle sue pedine.

Il Milan, nel match di domani sera contro il Liverpool (i rossoneri devono vincere per sperare di guadagnare l’accesso agli ottavi di finale), dovrà rinunciare a Pietro Pellegri e a Rafael Leao. Entrambi si sono fermati a causa di problemi muscolari, come riportato da ‘Tuttomercatoweb’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, con il Liverpool non ci saranno Leao e Pellegri: entrambi malconci dopo la sfida con la Salernitana

Non arrivano buone notizie dall’infermeria rossonera. Stefano Pioli non avrà Pellegri e Leao nella sfida fondamentale contro il Liverpool. L’attaccante italiano è uscito molto presto dalla partita contro la Salernitana a causa di una lesione al muscolo lungo dell’adduttore destro. Il calciatore ex Genoa e Monaco eseguirà nuovi controlli fra circa dieci giorni.

Rafael Leao invece ha rimediato una forte contusione alla coscia posteriore destra. Il trauma gli ha provocato una piccola lesione al bicipite femorale.

LEGGI ANCHE >>> “Fa questo dopo una delle peggiori…”: Caressa severo con Mourinho

Tra i due sarebbe dovuto partire titolare soltanto il portoghese. Al suo posto, Stefano Pioli potrebbe inserire a questo punto uno tra Saalemaekers, Messias e Krunic. In particolare, il secondo è il personaggio del momento perché con la sua rete ha concesso al Milan di battere l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano allungando la speranza di qualificazione per gli ottavi di Champions League. Il brasiliano ex Crotone è subentrato dalla panchina nel match di sabato mentre nel turno infrasettimanale ha firmato una doppietta, a testimonianza di un buon momento di forma dopo un lungo periodo trascorso in naftalina.