“Era più semplice…”: l’ex Napoli senza filtri, Juventus ‘snobbata’

L’ex difensore del Napoli Raul Albiol ha parlato in conferenza della sua esperienza in Italia ed ha lanciato una frecciata alla Juventus.

Si disputerà domani il match decisivo per la qualificazione tra Atalanta e Villarreal. Gli spagnoli sono avanti di un punto e la squadra di Gasperini ha bisogno solo della vittoria per agguantare la qualificazione. In conferenza stampa ha parlato l’ex difensore del Napoli Raul Albiol:

“Quando ero a Napoli era molto più semplice giocare contro l’Inter, la Juventus o il Milan, perché c’era una formazione con gli stessi allenatori, ma l’Atalanta è imprevedibile”.

Altro che Juventus, Albiol teme i nerazzurri

L’ex centrale azzurro ha parlato di tanti temi ed ha ricordato le proprie sensazioni quando era in Serie A: “Sappiamo che i tifosi riempiono gli stadi in Italia in modo intenso e vivono il calcio al 100 %”. Poi riguardo al match contro la squadra orobica:

“Siamo pronti a questa partita, quando abbiamo visto il sorteggio sapevamo le difficoltà che potevamo affrontare, l’Atalanta ha ottimi giocatori ma non vediamo l’ora di giocare e speriamo di qualificarci agli Ottavi di finale”.