“Fuori due partite”: Napoli, Spalletti è in emergenza totale

Continua l’emergenza infortuni per il Napoli di Spalletti. Novità sui tempi di recupero di Lobotka, Fabian Ruiz e Insigne.

Ancora brutta notizie per il Napoli. La sfortuna sembra essersi accanita su Spalletti e i suoi. Gli azzurri, a dispetto di un grandissimo inizio di campionato, hanno un po’ tirato il freno. Colpa anche dei moltissimi titolari ai box che hanno costretto il tecnico toscano ad affrontare le ultime partite con formazioni rimaneggiate.

In base agli ultimi aggiornamenti da Castelvolturno, come riporta Repubblica, la situazione non sembrerebbe in via di miglioramento in vista del match decisivo di Europa League contro il Leicester. I due giocatori maggiormente in dubbio, Insigne e Fabian Ruiz, quasi sicuramente non saranno del match.

Si punterà almeno al rientro in vista del campionato, dove il Napoli è chiamato a riscattare la sconfitta contro l’Atalanta. I due calciatori sono però in dubbio anche per il prossimo match di Serie A contro l’Empoli. La rosa già falcidiata dagli infortuni costringe inoltre il Napoli a predicare pazienza.

Out anche Lobotka, per il Napoli centrocampo contato

Ai due infortunati Insigne e Fabian Ruiz, oltre ai lungodegenti come Osimhen e Koulibaly, si aggiunge anche Lobotka. Il centrocampista slovacco, out durante il match contro l’Atalanta, ha rimediato un trauma contusivo del bicipite femorale destro.

Anche per lui praticamente impossibile vederlo in campo contro il Leicester ed anche contro l’Empoli. Si punterà, sempre non affrettando i tempi e rischiando un nuovo stop, direttamente al match del 19 contro il Milan.