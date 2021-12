Sarri ha deciso i tre nuovi acquisti: c’è anche un difensore

Gli acquisti indicati da Sarri in vista di gennaio potrebbero rivoluzionare totalmente la Lazio. Occhio ai possibili retroscena e anche al piano mercato di gennaio. Si apre concretamente anche ad alcune cessioni

La Lazio di Sarri è pronta a spingere il piede sull’acceleratore in vista dell’immediata sessione dio mercato di gennaio. Il tecnico della Lazio punterà l’indice su due nuovi esterni offensivi, un nuovo centrocampista e un nuovo difensore. Per quel che riguarda il centrocampista, però, un nuovo affondo sul mercato potrebbe arrivare solamente in caso di addio a sorpresa di Luis Alberto.

Per la difesa occhio a Rugani: l’attuale centrale difensivo della Juventus piace al tecnico biancoceleste dopo la vecchia avventura in bianconero, ma anche all’Empoli. Nessuna trattativa avviata tra i due club, ma il profilo del centrale difensivo bianconero potrebbe rivelarsi in linea con i piani della Lazio.

Tre acquisti per Sarri: nasce la nuova Lazio, sfumato Boga

Boga sarà destinato a rimanere un sogno irraggiungibile. L’esterno del Sassuolo ha una valutazione di circa 35-40 milioni e piace particolarmente anche all’Atalanta. Cifra fuori badget per i biancocelesti, i quali potrebbero abbandonare sul nascere la trattativa.

Sulle corsie esterne piacciono Berardi, Orsolini e Callejon. Massima attenzione all’esterno della Fiorentina, il quale potrebbe lasciare Firenze in caso di arrivo di Ikonè. Sarri lo accoglierebbe alla Lazio a braccia aperte. Con Callejon potrebbe arrivare anche uno tra Berardi e Orsolini.