Serie A, salta un’altra panchina: il club ha già deciso

L’Udinese non sta vivendo un momento semplice in Serie A: dopo la sconfitta con l’Empoli e con soli 16 punti, per Gotti c’è l’esonero.

L’Udinese è attualmente posizionato al 14° posto della classifica di Serie A. I soli 16 punti guadagnati fino a questo momento del campionato non lasciano serena la società friulana che vorrebbe tornare a dormire sonni più tranquilli. Inoltre, l’ultima sconfitta subita contro l’Empoli non ha migliorato l’umore della squadra e del club tutto. La dirigenza, per questo motivo, ha deciso di procedere con l’esonero di Luca Gotti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Udinese, esonero per Gotti: chi potrebbe essere l’eventuale sostituto

Come riferito da ‘Calciomercato.it’, per Luca Gotti è arrivato il momento dell’esonero dalla panchina dell’Udinese. La dirigenza, infatti, dopo un avvio tormentato del campionato e dopo pochi punti racimolati dalla squadra lungo il percorso tracciato fino ad ora, ha perciò deciso di sostituire l’attuale tecnico per dare una svolta alla propria stagione in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Ancelotti ‘rovina’ i piani della Juventus: accordo chiuso col difensore

La decisione dall’Udinese è stata ormai presa. Nelle ultime ore, inoltre, è spuntato fuori il nome di Paco Jemez, che potrebbe così diventare il sostituto di Gotti. Sempre a ‘Calciomercato.it’, l’agente dell’allenatore spagnolo ha dichiarato: “Al momento l’Udinese non si è messa in contatto con me, non ho parlato con nessuno del club. Il carattere, la personalità e le conoscenze tattiche di Paco sarebbero perfette per il calcio italiano, non ne ho alcun dubbio. Da parte nostra c’è massima disponibilità a parlarne. L’Udinese è un grande club e ci sarebbe il vantaggio di lavorare con un talento spagnolo come Deulofeu. Vedremo”.