Batosta per l’Inter, decisione obbligata: comunicato ufficiale

La sfida di Champions contro il Real Madrid ha portato brutte notizie in casa Inter. I nerazzurri hanno perso per squalifica Barella.

L’ultimo turno di Champions League è costato caro all’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra ha perso a Madrid mancando la possibilità di ottenere il primo posto e nel girone e lunedi prossimo il sorteggio si preannuncia infuocato.

Oltre a questo un’altra brutta notizia è arrivata con l’espulsione di Nicolò Barella, perno del centrocampo della squadra campione d’Italia e designato ormai come futuro capitano nerazzurro. Il giocatore salterà sicuramente il match di andata, ma visto l’espulsione ed il modo in cui è arrivata (pugno sulla gamba di Militao), non si esclude una squalifica di due turni.

Inter, ‘pugno duro’ nei confronti di Barella

Per Barella oltre alla doccia fredda della squalifica e dell’assenza nei suoi primi Ottavi di finale della carriera in Champions League, è in arrivo una salata quanto ‘scontata’ multa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Il calciatore verrà multato dalla società come prevede il regolamento interno dell’Inter e non ci saranno sconti per quello che viene considerato un perno del futuro del club.