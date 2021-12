“Glielo chiederemo…”, ma l’Atalanta viene ‘snobbata’ dalla UEFA

L’Atalanta avrebbe voluto dalla UEFA un orario diverso per il match che si giocherà domani alle 16:30 contro il Villarreal.

La decisione finale è arrivata e Atalanta-Villarreal è stata rinviata a causa del maltempo. La neve è scesa abbondante sul campo del Gewiss Stadium e, dopo aver pensato di posticipare il fischio d’inizio alle 21:20, è arrivata la comunicazione ufficiale del rinvio della gara. L’orario è stato poi stabilito per la giornata di domani alle ore 16:30. Umberto Marino, direttore generale della Dea, aveva parlato poco prima così ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’.

Champions League, Atalanta-Villarreal rinviata: la richiesta di Marino

Così quindi il direttore generale dell’Atalanta era intervenuto ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’, dopo la decisione di rinviare la gara contro il Villarreal: “L’arbitro ha provato a farla giocare, voleva vedere l’evoluzione del meteo. Abbiamo provato a pulire il campo ma la neve lo rendeva impraticabile. È stato intelligente il direttore di gara che ha coinvolto gli allenatori. Poi è stato deciso di giocarla domani. L’arbitro aveva detto 21.20, poi ci dovevamo ritrovare per fare un check”.

“Si è capito che non si poteva disputare la gara. Aspettiamo l’orario, speriamo il più tardi possibile visto che i tifosi devono avere la possibilità di assistere alla partita. Chiederemo alla UEFA di trovare un orario che vada incontro alle esigenze dei tifosi“. Una richiesta, quella dell’Atalanta di poter stabilire il match in serata o comunque in un orario comodo per i tifosi, è stata ‘snobbata’ dalla UEFA.