“Non so se si gioca…”: Champions League, il calciatore spiazza Sky

Match di Champions League a rischio: l’Atalanta alle ore 21 dovrebbe affrontare il Villarreal, ma la neve complica la situazione.

La sfida di Champions League prevista per questa sera a Bergamo tra Atalanta e Villarreal è a forte rischio. Sulla città e quindi sul campo di gioco nevica ormai copiosamente da diverso tempo e il campo del Gewiss Stadium potrebbe non essere nelle condizioni più adatte per garantire un giusto svolgimento del gioco. A parlare della possibilità di rinvio è stato lo stesso Rafael Toloi ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Champions League, a rischio il match tra Atalanta e Villarreal

Situazione non semplice da gestire quella che si sta presentando a pochi minuti prima dell’inizio del match tra Atalanta e Villarreal. La Dea questa sera dovrebbe giocarsi un posto di qualificazione agli ottavi di Champions League ma una forte nevicata si sta abbattendo sul Gewiss Stadium. Così ha parlato, perciò, Rafael Toloi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Cade tanta neve ma dobbiamo stare concentrati, è una partita importante e siamo preparati per giocare questa gara”.

“È difficile – ha continuato il difensore nerazzurro – dire se ci sono le condizioni per scendere in campo ma pensiamo a noi, conosciamo l’importanza di questa sfida. Siamo concentrati. Siamo una squadra forte fisicamente ma anche tecnica, giocare così non aiuterebbe nessuno ma dobbiamo pensare solo a fare una grande partita. Non immaginavamo che potesse nevicare così ma dobbiamo prepararci“.