“Una cosa è certa…”: Donnarumma, i francesi fanno il punto sul futuro

Donnarumma ha giocato nel math di ieri del PSG contro il Club Brugge. In Francia si stanno domandando quando finirà l’alternanza con Navas.

Il PSG ha travolto ieri il Club Brugge 4-1 con le doppiette di Mbappé e di Messi. Per la squadra di Pochettino la gara del Parco dei Principi era valida solo per la statistiche, visto che era già qualificato agli ottavi di Champions League e che il primato del girone era già deciso in favore del Manchester City di Guardiola.

In questa prima parte di stagione tra gli argomenti più ‘scottanti’ in casa parigina bisogna annoverare sicuramente l’alternanza in porta tra Navas e Donnarumma. Pochettino ha scelto di far ruotare i due calciatori, ma l’errore del costaricano contro il Lens potrebbe rappresentare la svolta della vicenda.

Dalla Francia: “Una cosa è certa, Donnarumma è il futuro del PSG”

In Francia si stanno chiedendo fino a quando durerà l’alternanza tra i due calciatori. Anche il portale transalpino ‘Canal Supporters’ si è posto questa ‘fatidica’ domanda: “Una cosa è certa, Donnarumma è il futuro del PSG. Il portiere italiano, attualmente, deve fare i conti con la presenza di Navas, il cui contratto con il team parigino scadrà nel 2024. Questo continuo avvicendamento continuerà per più stagioni o Pochettino dovrà decidere velocemente chi sarà il numero 1 e chi il numero 2?”.

Donnarumma potrebbe aver convinto finalmente Pochettino a schierarlo titolare in tutte le gare. Il PSG giocherà domenica sera contro il Monaco e tutti si chiedono chi farà scendere in campo il tecnico argentino.