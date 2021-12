“Sono preoccupato…”: Allegri non mente nonostante il primo posto

Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa nel post partita di Juventus-Malmo: “Sono preoccupato”.

Massimiliano Allegri, dopo la vittoria conquistata dalla Juventus contro il Malmo, vittoria che le ha permesso di chiudere il girone come prima in classifica del Gruppo H di Champions League, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico si è detto soddisfatto di quanto raggiunto dai bianconeri ma la testa va già al campionato, con la preoccupazione dell’atteggiamento visto nel secondo tempo della gara di quest’oggi. Per la 17ª giornata di Serie A, infatti, la Juve incontrerà il Venezia e Allegri ha parlato così del match.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Allegri in vista del Venezia: “Sono preoccupato”

La Juventus di Massimiliano Allegri ha agguantato il primo posto nel Gruppo H di Champions League, superando anche il Chelsea. Il tecnico bianconero ha parlato così in conferenza stampa nel post partita, mostrandosi concentrato già sulla partita di Serie A che impegnerà la Juve questo sabato pomeriggio alle ore 18.

LEGGI ANCHE >>> “Partita slittata…”: Champions League, clamoroso epilogo

Ecco cosa ha dichiarato Allegri: “Sono contento dei ragazzi che hanno giocato stasera. De Winter ha giocato una bella partita, bravi anche chi ha giocato poco. Siamo contenti del passaggio del turno, ma sono preoccupato per Venezia perché il secondo tempo non mi è piaciuto. Dobbiamo avere un approccio giusto perché per noi è una partita molto importante quella di Venezia“.