“Partita slittata…”: Champions League, clamoroso epilogo

Decisione ufficiale per Atalanta-Villarreal: la partita di Champions League inizierà alle ore 21:20 causa neve.

Arrivano novità in merito al match che si svolgerà questa sera a Bergamo tra Atalanta e Villarreal. La fitta nevicata che sta ancora colpendo la città e il Gewiss Stadium sta mettendo a dura prova il campo per la partita di Champions League che a breve dovrebbe prendere il via. L’Atalanta, per aggiornare i propri tifosi e non solo, ha comunicato una novità tramite il proprio profilo ‘Twitter’.

A causa delle condizioni meteo avverse, il match è posticipato alle 21:20. Due to the weather conditions, #AtalantaVillareal has been postponed to 21:20 CET.#UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/4ec1LvspCj — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2021

Champions League, slitta alle 21:20 la partita tra Atalanta e Villarreal

Le squadre e il gruppo arbitrale, a Bergamo, non vorrebbero perdere l’occasione di giocare il match previsto per questa sera. L’Atalanta ospita al Gewiss Stadium il Villarreal ma le condizioni atmosferiche non sono delle migliori: la nevicata, in corso già da diverse ore, infatti sembra non volersi fermare. Si valuta la situazione ma si vorrebbe evitare di dover rinviare l’appuntamento europeo.

Dopo alcune indiscrezioni e dopo aver visto l’avvio di tutte le altre sfide di Champions League previste per questa sera, l’Atalanta ha comunicato tramite il proprio profilo ‘Twitter’ che: “A causa delle condizioni meteo avverse, il match è posticipato alle 21:20“. Il match, dunque, dovrebbe iniziare ma con alcuni minuti di ritardo rispetto al previsto.