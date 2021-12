Juventus, è già una serata ‘record’: non era mai successo in Champions

Mentre la Juventus spera nel primo posto del girone, per i bianconeri è già una serata da record: nessuno come lui in Champions

All’intervallo sul vantaggio di 1-0 contro il Malmoe (grazie alla rete di Moise Kean), la Juventus mette nel mirino il primo posto nel proprio girone di Champions League. Una missione possibile, considerato il momentaneo vantaggio (2-1) dello Zenit contro il Chelsea, campione in carica.

Qualificarsi come prima del girone sarebbe un risultato prezioso, che regalerebbe ulteriore morale ai bianconeri, in ripresa anche in campionato e vogliosi di rilanciarsi dopo un avvio stentato. E in attesa del verdetto dai campi, Allegri può già godersi una serata da ‘record’ per sé e uno dei suoi ragazzi.

19 & 179 – Koni de Winter is the youngest player to start a match in #Juventus history in Champions League: 19 years and 179 days. Youth.#JuveMalmo #JuveMFF #UCL pic.twitter.com/D7CzGndBDR — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 8, 2021



Juventus, per De Winter è già record: è il più giovane bianconero in Champions

Come evidenziato da ‘Opta’, Koni De Winter (fresco debuttante, oggi, con la maglia della Juventus) è il più giovane bianconero a partire titolare nella storia della Champions League. Un record raggiunto all’età di 19 anni e 179 giorni, superando Rubén Olivera, Zoran Mirkovic, Paul Pogba e Tomas Guzman.

Non male per il giovane 2002 della Juventus: il baby difensore si sta già mettendo in mostra per la sua personalità e le sue capacità fisiche, unite ad una tecnica di base tutt’altro che malvagia. Ragion per cui, sorridono Allegri e la sua Juventus: che sia De Winter uno dei volti principali della Next-Gen bianconera?