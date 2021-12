“Rosa da ottavo posto”: Roma, stavolta la bordata arriva dall’interno

Carlo Verdone ha parlato dello stato attuale in cui si ritrova la Roma di José Mourinho: “È da ottavo posto”.

C’è delusione nel tono di voce di Carlo Verdone quando, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del momento che sta vivendo la Roma, specialmente in Serie A. I giallorossi sono scivolati al 7° posto in classifica dopo la brutta sconfitta inferta dall’Inter allo Stadio Olimpico e sono fermi a 25 punti. Così, quindi, ha analizzato la questione il famosissimo attore e regista italiano. Per lui il gruppo ha bisogno di innesti importanti.

Roma, parla Carlo Verdone: “È da ottavo posto”

Carlo Verdone ha ironizzato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ma ha anche analizzato il momento difficile che sta attraversando la Roma: “Non saprei fare l’allenatore, come non saprei fare il sindaco. Comunque devono comprare dei giocatori che sono dei campioni, perché se non comprano dei giocatori che non sono importanti la squadra non va avanti“.

“Allo stato attuale – ha continuato Carlo Verdone – questa è una squadra da ottavo posto. Delusione Mourinho? No, vorrei vedere il suo gioco. Ma evidentemente mi fido di lui. Questi giocatori evidentemente non sono fatti per il suo gioco“. La bordata, dunque, questa volta è arrivata dall’interno.